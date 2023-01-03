Zihaf Nedir? Aruz Kusurlarından Zihaf Ne Demek, Türk Edebiyatındaki Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Zihaf nedir araştırmanızda edebiyatın zenginliğine bir kez daha şahit olacaksınız. zihaf ne demek konusu özellikle edebiyat fakülteleri ve lise edebiyat derslerinde incelenen bir husustur. Zihaf örnekleri incelendiğinde bu terimin ifade ettiği anlamın yakinen farkına varabilirsiniz. Edebiyatta zihaf ne anlama gelir konusunda yazılmış birçok eser vardır. Zihaf nasıl gösterilir sorusu da merak edilen hususlardan biridir. Zihaf kelime anlamı nedir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Zihaf Nedir?

Aruz, şiir ya da edebi eserlerde yaygın olarak kullanılan bir biçimdir. Şiir ya da diğer edebi eserlerin yazımında çeşitli ölçü hataları ortaya çıkabilir. Bu ölçü hatalarını yok etmekte kullanılan yollardan biri de zihaftır.

Zihaf, edebiyat alanında kullanılan terimlerden biridir. Bu terim Arapçadan dilimize geçmiştir. Edebiyatta imale karşıtı olarak bilinen terim zihaftır. Yani düz yazı şeklinde okunması gereken bir dize, zihaf ile kısa okunmalıdır.

Şiir içinde uzun okunması gereken dize zihaf ile kısa okunur. Örneğin "bir misafir misali dünyâda biz" dizesinde "a" sesi normal şartlarda uzun okunur fakat burada zihaf örneği olduğundan kısa okunması gerekir.

Edebiyatta Zihaf Ne Anlama Gelir?

Edebiyatta zihaf bir aruz ölçüsü kusurudur. Esasında zihaf, Fars ve Arap Edebiyatında kullanılan bir durumdur. Zaman içerisinde zihaf Türk Halk Edebiyatında da yerini almıştır. Bu ölçü gereğine göre Farsça ve Arapçada bulunan uzun ünlülerin kısa, medli hecelerin ise kapalı hece olarak okunması gerekir. Bu da edebiyat alanında zihaf sanatı olarak ifade edilir.

Zihafın nasıl gösterileceği de edebiyat alanına ilgi duyanların merak ettiği konulardan biridir. Zihaf, Türkçede bildiğimiz incelte işareti ile gösterilir. Normalde inceltme işareti olan sesler Arapça ve Farsçada iki ses kadar uzatılır. Fakat dizede zihaf varsa iki ses okunması gereken bu ses tek ses şeklinde okunur.