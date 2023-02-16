Zillet Ne Demek? Zillete Düşmek Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Zillet ne demek sorusuna ilk etapta cevap bulmak için TDK sözlüklerini kullanabilirsiniz. Bu kaynakta zillete düşmek fiili ile ilgili de aradığınız cevabı bulacaksınız. Zillete düşmek ne demek? İllet zillet ne anlama gelir sorusu da merak edilen bir kelime grubudur. Kelimenin cümle içinde kullanımını inceleyerek anlamı hakkında fikir yürütmeniz de mümkündür. Zillet cümle içinde kullanımı yazımızın devamında.

Zillet Ne Demek

Zillet, hemen herkesin duyduğu fakat anlamı ile ilgili fikir sahibi olmadığı bir kelimedir. Kelimenin anlamını bilmeyen çok sayıda kişi zillet kelimesinin anlamını öğrenmek ister. Zillet, kişinin kendisini karşı taraftan daha aşağı görmesi anlamına gelir. Bunun yanında zillet kelimesi, kişinin kendisinden üstün gördüğü herkesin elini öpmesi, onları yukarıda görmesini de ifade eder.

Zillet kelimesi günlük konuşma dilinde yaygın olarak kullanılan bir kelime değildir. Fakat zaman zaman yazılı basın ve televizyonlarda bu kelimenin kullanıldığı cümleler karşınıza çıkacaktır. Bunun yanında bazı durumlarda günlük konuşma dilinde de bu kelimenin kullanıldığını görebilirsiniz.

Zillete Düşmek Ne Demek?

Zillet kelimesinin bazı durumlarda zillete düşmek şeklinde kullanıldığını da görebilirsiniz. TDK sözlüğünde zillete düşmek fiili ile ilgili de aradığınız bilgi vardır. Zillete düşmek, "hor görmek, aşağılanmak" anlamına gelir. Zillet kelimesinin geçtiği cümle yapıları da kelimenin anlamını öğrenmeniz açısından dikkat çekicidir. Bu kapsamda aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.