% 25 şartı kiracıyı koruyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira zammı konusunda yüzde 25 sınırı olduğunu belirterek "Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 Eylül'de başlıyor" dedi. Kabine toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Tunç, "Sözleşme olduğu için yüzde 25'i geçemez. Hukuki bir ihtilaf olur o zaman. Diyelim yüzde 26 yapmak istedi. Kiracı imzalamaz ama ev sahibi tahliyeye başvurursa onun da gerekçeleri var. Yüzde 25'lik artışı ödemiyorsa o konuda sıkıntı yok. İhtiyaç nedeniyle tahliye zaten yasada var. Bunu önleyemezsin. Çocuğunun ihtiyacı dolayısıyla da olur" diye konuştu. Bu konudaki davaların artmasına ilişkin ise "Kirayı artırmadıysa ev sahibi tahliye yoluna başvurmuştur. Bu kiracıyı koruyan bir şey. Tahliye davası da 1 yılda bitmiyor. Arabuluculuk da 1 eylülde başlıyor" dedi. Tunç, site aidatları konusunda şu an için bakanlıklarında bir çalışma olmadığını söyledi.