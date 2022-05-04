1 ayda 103 bin kişi borsaya geldi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresifleşen faiz artırım süreci, küresel resesyon endişeleri ve Rusya- Ukrayna savaşının yarattığı belirsizlik uluslararası piyasaları sarsarken, Borsa İstanbul, yerli yatırımcıların katılımıyla dünyanın zirvesine yerleşti. Son üç ayda yüzde 21.4, son 6 ayda yüzde 58.5, yıl başından bu yana ise yüzde 30.8 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olan Borsa İstanbul'a nisan ayında rekor sayıda yerli yatırımcı geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık 2021'deki açıklamasının ardından hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat uygulaması ile döviz piyasasında dengenin sağlanması, vatandaşı borsaya yöneltti. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre nisanda borsadaki yerli bireysel yatırımcı sayısı 103 bin 585 kişi artarak 2 milyon 481 bine ulaştı. Hisse senedi yatırımcısı sayısı 2021 sonundan bu yana 140 bin kişi arttı. Nisanda vatandaşın döviz hesaplarında 3 milyar doların üzerinde çözülme yaşanmıştı. Kurun stabil hale gelmesi ve dengenin sağlanması, enflasyona karşı korunmayı amaçlayan yatırımcının dolar satıp, hisse senedi almasına neden oldu.Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bireysel döviz hesaplarını 12 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeye çekti. Bireysel döviz hesapları 22 Aralık'tan bu yana 9.5 milyar dolar azalarak 154.1 milyar dolara indi. Bu dönemde şirketlerin döviz hesapları ise 15.5 milyar dolar azalıp 82.4 milyar dolara geriledi. Böylece döviz hesapları toplam 25.1 milyar dolar azalıp 236.5 milyar dolara geriledi.Borsada yerli yatırımcı sayısının artmasında, halka arzlarda 2021'de yaşanan rekor artışın bu yıl da devam etmesi etkili oldu. Geçen yıl 52 şirket 21.6 milyar TL'lik halka arz yaparken, bu yılın ilk dört ayında ise 16 şirket 5.5 milyar liralık halka arza imza attı. Nisan ayında 6 şirket hisse senetlerini halka arz etti.Ata Yatırım Portföy Yönetimi Genel Müdürü Mehmet Gerz, hisse senetlerinin enflasyon karşısında en önemli korunma araçlarından biri olduğunu belirterek, "Ata Yatırım Araştırma, BIST 100 endeksi için 3.000 puan civarı olan 12 aylık hedef seviyesini 4.400 puana çıkardı" dedi. Hedef Portföy Araştırma Uzmanı Yunus Şahin de, enflasyonist ortamın hisse senetlerinin bir korunma aracı olarak görülmesine sebep olduğunu ifade etti.Yerli yatırımcıların katılımının arttığı nisan ayında, Borsa İstanbul'da endeks tarihi zirve yaptı. Nisanda, gördüğü en yüksek seviyeyi 2.562 puana taşıyan BIST 100 endeksi, aylık bazda yüzde 8.83 kazançla nisanı aylık kapanış rekoru olan 2.430 puandan tamamladı. Böylece BIST 100 endeksi, yılın ilk 4 ayında yatırımcısına yüzde 30.84'lük getiri sağlarken, dolar bazında da yüzde 18 yükseldi. Bankacılık ve ulaştırma hisseleri yüzde 20'den fazla getiriyle nisanda BIST 100 endeksini sırtladı.