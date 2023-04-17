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Giriş Tarihi: 17.4.2023 13:55 Son Güncelleme: 17.4.2023 14:46

1 ayda 105 bin 476 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 azalarak 105 bin 476 oldu.

ABBAS ÇAKAR
1 ayda 105 bin 476 konut satıldı

Konut satışlarında İstanbul 18 bin 166 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 23 konut satışı ve yüzde 11,4 pay ile Ankara, 6 bin 120 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 54 konut ile Hakkari ve 69 konut ile Bayburt oldu.

DOĞU MARMARADA 6 BİN 853 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2023 yılı Mart ayında Kocaeli'nda 2 bin 912 konut, Sakarya' da bin 825 konut, Düzce'de 604 konut, Bolu'da 519 konut ve Yalova'da 993 konut satışı gerçekleşti.

YABANCILARA 3 BİN 415 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 azalarak 3 bin 415 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 324 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 90 konut satışı ile İstanbul ve 240 konut satışı ile Mersin, 85 konut satışı ile Yalova, 49 konut satışı ile Kocaeli izledi.Mart ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 175 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 472 konut ile İran, 165 konut ile Irak ve 160 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

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1 ayda 105 bin 476 konut satıldı
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