Türkiye genelinde Kasım ayında 117 bin 806 konut satıldı

TÜİK verilerine göre İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile Kasım ayında, konut satışında en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8,0 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 34 konut ile Hakkari, 47 konut ile Ardahan ve 58 konut ile Bayburt oldu.

DOĞU MARMARADA 7 BİN 119 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2022 yılı Kasım ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 2 bin 697 konut, Sakarya' da bin 888 konut, Düzce'de 649 konut, Bolu'da 733 konut ve Yalova'da bin 152 konut satışı gerçekleşti.



YABANCILARA 6 BİN 83 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 733 konut satışı ile İstanbul ve 567 konut satışı ile Mersin, 152 konut satışı ile Yalova izledi.Kasım ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 2 bin 575 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 510 konut ile İran, 331 konut ile Irak ve 277 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.