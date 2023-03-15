1 ayda 80 bin 31 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre; Konut satışlarında İstanbul 14 bin 980 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 235 konut satışı ve yüzde10,3 pay ile Ankara, 5 bin 31 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari, 30 konut ile Ardahan ve 47 konut ile Tunceli oldu.

YABANCILARA 3 BİN 350 KONUT SATILDI

Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2023 yılı Şubat ayında Konut satışı, Kocaeli ilinde 2 bin 319 konut, Sakarya'da bin 407 konut, Düzce'de 437 konut, Bolu'da 489 konut ve Yalova'da 809 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 azalarak 3 bin 350 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 261 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 133 konut satışı ile İstanbul ve 225 konut satışı ile Mersin, 71 konut satışı ile Yalova, 64 konut satışı ile Kocaeli izledi.Şubat ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 183 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 446 konut ile İran, 173 konut ile Irak ve 142 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.