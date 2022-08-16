1 ayda 93 bin 902 konut satıldı!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Temmuz ayına ait konut satış istatistikleri açıklandı. Yapılan açıklamada yurt genelinde 93 bin 902 konut satışı gerçekleştiği ifade edilirken, konut satışlarında İstanbul 14 bin 350 konut satışı ve yüzde 15,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 7 bin 417 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 4 bin 868 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 31 konut ile Hakkâri ve Ardahan, 49 konut ile Şırnak oldu.

DOĞU MARMARADA 6 BİN 241 KONUT SATILDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde 2022 yılı Temmuz ayında konut satışı, Kocaeli ilinde 2 bin 347 konut, Sakarya' da bin 652 konut, Düzce'de 726 konut, Bolu'da 492 konut ve Yalova'da bin 24 konut satışı gerçekleşti. .

YABANCILARA 3 BİN 939 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azalarak 3 bin 939 oldu. Temmuz ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 421 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 154 konut satışı ile İstanbul ve 289 konut satışı ile Mersin, 152 konut satışı ile Yalova, 81 konut satışı ile Sakarya izledi. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Temmuz ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den bin 28 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi.