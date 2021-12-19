Giriş Tarihi: 19.12.2021

1 çocukluya 544, 3 çocukluya 686 TL HAZAL ATEŞ

Meclis’e sunulan teklife göre, asgari ücretlilere sağlanan vergi istisnası tüm çalışanları kapsamayacak. Diğer çalışanlar için ise AGİ devreye girecek. İşte milyonları ilgilendiren AGİ hesaplaması...