1 Mayıs müjdesi açıklanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emekliye 1 Mayıs müjdesini bugün duyuracak. Emekli maaşı düzenlemesinden 800 bin kişinin faydalanması bekleniyor.Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ile de emekli ve memur maaş zammı için tablo netleşmeye başladı. 13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zamla birlikte taban maaşın 3.500 lira ile 4.000 lira arasında bir rakama ulaşması bekleniyor.Seyyanen bir zam durumunda da bu tutarın 3 bin liranın altında olmayacağı belirtiliyor. Ocak ayında gelen yüzde 66'lık zam sonrası en düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükselmişti. Yeni uygulanacak en düşük emekli maaşı ile ilgili rakam paylaşmayan Bakan Bilgin, "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım" ifadelerini kullanmıştı.Artış konusunda Bakan Bilgin, "Elbette içinde enflasyon olacak. Ama ağırlıklı olarak sosyal refah düzenlemesi olarak değerlendirmek gerekir. Enflasyonun tahribatını önleyecek düzenleme olacak. Çok ciddi bir rahatlama olacak" demişti.