1 milyar dolarlık buluşma

GREATIST Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi ve Fuarı, Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) ve dünyanın en yaygın dental yayın ağı Dental Tribune International (DTI) işbirliği ile 21-23 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da kapılarını açacak. Bu yıl 18'incisi gerçekleştirilecek olan kongrenin başkanlığını Prof. Dr. Tolga F. Tözüm üstlendi. Kongrede 26 oturumda 17'si yurt dışından olmak üzere dünyaca tanınmış 30'dan fazla konuşmacı sahnede olacak. Katılımcı diş hekimlerinin geldikleri ülkeler ise şöyle sıralanıyor: Pakistan, Azerbaycan, İran, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Afganistan, Almanya, Irak, Libya, Suriye, Avusturya, Makedonya, Yunanistan, Arnavutluk, Belçika, İsviçre, Moldova, Sırbistan, Çin, Kıbrıs, Filistin ve İngiltere. DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, diş malzemeleri sektörünün katma değeri yüksek organizasyonlarla önümüzdeki 20 yıla damgasını vuracağını söyledi. Uçar, "Sektör olarak toplam ihracata sürdürülebilir katkı vermenin gayret içerisindeyiz. Bu yıl IDEX fuarımızda yabancı ziyaretçi rekoru kırdık. Pandemi nedeniyle iki yıl ara verdiğimiz GREATİST'te de bu yıl aynı beklentileri taşıyoruz. Özellikle yeni klinik kuracaklar ve malzemelerini yenileyecekler, fuar alanında ihtiyaç duydukları tüm ürünleri bir arada görebilecek. Avrupa'nın en büyük dental etkinlikleri arasında yer alan GREATIST, butik fuarı ile hem katılımcı firmalar hem de ziyaretçiler tarafından çok seviliyor" ifadelerini kullandı.