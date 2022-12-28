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Giriş Tarihi: 28.12.2022 13:22 Son Güncelleme: 28.12.2022 13:22

1 milyar dolarlık dış satım: Muğla ihracatta hedefine ulaştı

Muğla'dan bu yıl yapılan ihracatın tutarı 1 milyar doları aştı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 670 milyon dolarla ihracatın büyük kısmını gerçekleştirdi. Bu sektörü 158 milyon dolarla madencilik sektörü izledi.

AA
1 milyar dolarlık dış satım: Muğla ihracatta hedefine ulaştı

Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, Muğla, 2000 yılında 16 milyon dolar olan ihracatını 2022 yılının bitimine sayılı günler kala 1 milyar doların üzerine taşıdı.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 670 milyon dolarla ihracatın büyük kısmını gerçekleştirdi. Bu sektörü 158 milyon dolarla madencilik sektörü izledi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Muğla için 2022 yılı başında koydukları 1 milyar dolar hedefine ulaştıklarını belirtti.

Kızıltan, "Bu ihracata 670 milyon dolarla en büyük katkıyı sağlayan su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörümüz geçen yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da Türkiye şampiyonu oldu. Sektör olarak çifte mutluluk yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızıltan, Muğla'dan en fazla ihracatın 141,5 milyon dolarla Rusya Federasyonu'na ve 103 milyon dolarla Yunanistan'a yapıldığını kaydetti.

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1 milyar dolarlık dış satım: Muğla ihracatta hedefine ulaştı
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