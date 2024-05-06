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Giriş Tarihi: 6.5.2024

1 milyar euroluk dev projede Türk imzası

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
1 milyar euroluk dev projede Türk imzası
Slovenya'nın en büyük projesi olan Divaca-Koper Demiryolu Projesi kapsamında 1 milyar euroluk tünel açma ve viyadük işini üstlenen Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, yüzde 70'i tamamlanan projeyi 2025 sonuna kadar tamamlamayı, 2026'da da hizmete açmayı hedeflediklerini açıkladı. Proje kapsamında dünyada eşi benzeri olmayan bir tecrübe edinen Türk şirketi, tünel kazım esnasında karşılaştıkları 600 bin yıllık oluşuma sahip 83 mağarayı takviye sistemleri oluşturarak geçti. Yapı Merkezi'nin Slovenya Projeleri Direktörü Bahadır Oral da projenin toplam büyüklüğünün 1 milyar euro olduğunu ifade etti.
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1 milyar euroluk dev projede Türk imzası
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