1 milyar izlenen Türk dizilerine dev destek! Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni şartları açıkladı

Türkiye'nin turizm destinasyonlarından gastronomisine, kültürel mirasından tarihi birikimine kadar pek çok değerini dünya ekranlarına taşıyan Türk dizileri için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan dev bir hamle geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye'nin uluslararası alandaki en güçlü kültürel ihracat kalemlerinden biri olan yerli dizilere yönelik desteklerin kapsamını genişletti. Sektörün ihtiyaçları doğrultusunda dizi film desteklerine ilişkin yönetmelikte kritik değişikliklere gidildi.

YURT DIŞINDA "BİR SEZON" YAYIMLANMA ŞARTI KALDIRILDI!

Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte dizi film desteğine ilişkin başvuru ve yararlanma şartları esnetilerek sektörün önü açıldı. En dikkat çekici değişiklik ise dizilerin yurt dışında en az bir sezon yayımlanmış olması zorunluluğunun ortadan kaldırılması oldu.

Yeni dönemde öne çıkan diğer kritik başlıklar ise şöyle sıralandı:

Birden Fazla Projeye Destek: Yapımcılar artık aynı yıl içerisinde birden fazla dizi projesi için destek başvurusunda bulunabilecek.

Bölüm Bazlı Sistem: Destek mekanizması artık toplu değil, bölüm bazlı olarak yürütülecek.

Kıta ve Ülke Kriteri Korundu: Bir sezon şartı kalksa da yapımların en az 3 kıtada ve 10 ülkede yayımlanmış olması kriteri güvence olarak korunmaya devam edecek.