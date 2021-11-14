1 milyar TL’lik tapu el değiştirdi

Tapu.com,
gayrimenkul etrafında bilgi ve fiyat şeffaflığı sağlayarak sunduğu uçtan uca hizmetler sayesinde hem alıcılara hem de satıcılara değerinde tapu alıp-satmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunuyor. Toplamda betona bağlı kalan yaklaşık 1 milyar TL değerindeki sermayeyi nakde çevirerek ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayan Tapu.com, pandemi döneminde de büyümeyi sürdürdü.
2020'de satış adetlerini bir önceki yıla göre 2 kattan fazla büyüten girişim, 2021'i yıllık bazda 2.5 kat büyüme ile tamamlamayı hedefliyor. Bugüne kadar 4 binin üzerinde gayrimenkul satış işlemi gerçekleştiren yeni nesil emlak pazar yeri, bu işlemleri 79 ilimizin 497 ilçesinde gerçekleştirdi. İşlem adedinde ilk dört sırada ise İstanbul
, Ankara
, Antalya
ve Bursa
yer aldı. 2021'de Tapu.com'un çalışan sayısı da 2 katından fazla büyüdü.
EVRAK KULLANIMI YOK
"Güven, şeffaflık ve hız" değerlerini baz alarak uçtan uca bir gayrimenkul alım-satım hizmeti sunduklarını belirten Tapu.com kurucularından Emre Erşahin, "Sadece ekspertiz raporlu gayrimenkulleri alıcılarla buluşturuyoruz. Tarafımızdan yürütülen tüm süreçler taşınmaz ticareti yönetmeliği kapsamında ve şeffaf bir şekilde sürdürülüyor. Sistemde, iş süreçlerinin büyük bölümü Tapu.com üzerinden dijital olarak yapılıyor ve böylece evrak kullanımı da neredeyse tamamen ortadan kaldırılmış oluyor" diyor. 'Herkesin bir tapusu olmalı' sloganıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Erşahin, "İş modelimizle ülkemizde bir ilki gerçekleştirdik. En büyük hayali 'tapulu bir mal sahibi olmak' olan halkımızın bu hayaline ulaşması için şeffaf ve güvenli bir alışveriş seçeneği sunduk. Kurumların betona bağlı kalan sermayesini hızla nakde dönüştürürken vatandaşlarımıza uygun fiyatlı gayrimenkul seçenekleri sunmayı başardık."