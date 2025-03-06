1 milyar Türk yumurtası ABD’ye yola çıkıyor

ABD'DE yaşanan kuş gribi salgını nedeniyle yumurta fiyatları hızla yükselip, arz sıkıntısı baş gösterince Türkiye için fırsat doğdu. ABD, 10 ülkeden acil kodlu yumurta için talepte bulundu. İlk sırada ise Türkiye yer aldı. Türkiye de bu krizi avantaja çevirerek ABD'ye büyük ölçekli yumurta ihracatına başladı. Türkiye'nin günlük 100 milyon üretimi bulunuyor. ABD'de yumurta fiyatları son 1 yılda yüzde 51 artarak, bazı bölgelerde tanesi 5 dolara kadar çıkarken, marketlerde ürün bulmak zorlaştı hatta yağma olayları dahi yaşanmaya başladı. Restoranlarda yumurtalı ürünlerden 1 dolar ekstra masraf alınıyor. Ülkede, kuş gribi salgını nedeniyle son iki yılda 162 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi. Bu durum üretimi sekteye uğrattı. ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, krizi aşmak için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacağını açıkladı.

1.000 KONTEYNER GÖNDERDİ

Türkiye'deki yumurta üreticileri, ABD'ye yumurta ihracatının bu ay başladığını ve temmuz ayına kadar süreceğini açıkladı. Şu ana kadar 1.000 konteyner (yaklaşık 22 bin ton) yumurta ihracatı gerçekleştirildi. Anlaşmalar tamamlandığında toplam ihracat 1 milyar adete ulaşacak ve Türkiye'ye yaklaşık 200 milyon dolarlık gelir sağlayacak. Türkiye'nin yıllık yumurta üretimi 35 milyar adete ulaşırken, kendine yeterlilik oranı yüzde 125 seviyesinde bulunuyor. ABD, Aralık 2024'te bir önceki aya göre yumurta ithalatını yüzde 38 artırırken, Türkiye'den yumurta tedarikine yeniden başladı.