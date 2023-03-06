1 milyon 728 bin binada inceleme tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen illerde bugüne kadar 5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin binada inceleme yapıldığını belirterek, "İçerisinde 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan yine 227 bin 27 binanın acil yıkılacak ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespitini yaptık" dedi. Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Kurum, inşaat sürecinin Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında belirlenen rezerv alanlarında yürütüldüğünü ifade ederek, "Her gün ihalelerimizi, sözleşmelerimizi yapmak suretiyle depremden zarar görmüş yerlerimizde inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. İlk etapta inşa edeceğimiz tüm alanlarda da üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla, mimarlarımızla, mühendislerimizle birlikte mikro bölgeleme çalışmaları, jeolojik ve jeofizik incelemeler, buradaki zemin etüt çalışmalarını detaylı bir şekilde yapıyoruz" dedi.İlk sözleşmeleri 21 Şubat'ta yapmaya başladıklarını daha önce duyurduklarını hatırlatan Kurum, "13 bin 860 konutumuzun yapımını başlatmıştık. 21 Şubat'tan 6 Mart'a kadar geçen süreçte yaklaşık 21 bin konutumuzun yapımını başlatmış olacağız. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında toplamda 244 bin 343 konutumuz yine köy evlerimizle beraber 309 bin bağımsız bölümün inşaat sürecini başlatmış olacağız" dedi.Öte yandan Bakan Kurum, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Tavşantepe Mevkisinde ilk etap için 349 kalıcı afet konutun inşasına başlandığını bildirdi. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, "En sağlam zemini tespit edip, en doğru teknikle güvenli konutlarımızı inşa edeceğiz" dedi.