1 milyon aileye 10 bin liralık destek ödemesi

AFAD, 1 milyon 25 bin 204 depremzede aileye 10 bin liralık hane başı destek ödemesinin yapıldığını duyurdu. Afet bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin verileri paylaşan AFAD, 11 kentte şu ana kadar 360 bin 167 çadırın kurulduğunu duyurdu. Çadırlarda barınan depremzede sayısı 1 milyon 440 bin 668 olarak belirtildi. Afet bölgesinde 189 konteyner kentin inşa çalışmaları devam ederken, 90 bin 914 konteynerin kurulum ve altyapı çalışmalarının ise devam ettiği vurgulandı. Konteynerlerde barınan vatandaşların sayısı 34 bin 120 olarak paylaşıldı. Afet bölgesinde barınma hizmeti alan depremzedelerin sayısı 1 milyon 593 bin 808 olurken, diğer illerde bu imkândan faydalanan 329 bin 960 vatandaşın olduğu belirtildi.