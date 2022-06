1 milyon işçiye ilave ikramiye

Yaklaşık 1 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri Kurban Bayramı öncesi yapılacak. Kamuda çalışan işçilere bu yıl ek ödemenin birinci yarısı 4 Temmuz'da, ikinci yarısı ise 16 Aralık'ta olacak. Maden işletmelerinin yeraltı işlerinde kamu çalışanlarına ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık'ta verilecek. Asgari ücretli bir işçinin 13 günlük ikramiyesi 2 bin 168 lira olurken, ücret arttıkça bu tutar da artacak. Kamu işçilerine her yıl ilave tediye (ikramiye) ödeniyor. İşçilerin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Hesaplamadan çıkan tutardan sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülüyor.İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiyeden yararlanıyor. Bu yıl en düşük ikramiye brüt 8.673 lira olarak belirlendi. Bu da her bir taksit ödemesinde en az 2 bin 168 TL ödeme yapılacağı anlamına geliyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işçilere ilave tediye ödeme tarihlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın kararıyla işçilerimizin ilave tediyeleri Kurban Bayramı öncesi ödenecektir" dedi. Bilgin, "Türkiye'mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.