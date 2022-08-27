1 milyon Rus kışı Türkiye’de geçirecek

Kış sezonu için şimdiden kolları sıvayan Türk turizm sektörü çalışmalarını hızlandırdı. Savaş nedeniyle Avrupa'nın kapılarını kapattığı Ruslar, rotayı Türkiye'ye kırdı. Turizm sektörü, 1 Kasım 2022- 1 Nisan 2023 tarihleri arasında 1 milyon Rus turist getirecek.Hatırlanacağı üzere Rusya'da ABD ve Avrupa'nın uyguladığı ambargolar nedeniyle özel havayolu şirketleri uçuşlarını askıya almış, bu sorunun çözümü için Türk Hava Yolları (THY) devreye girmişti. Rusya'nın önde gelen dev Türk tur operatörleri Anex, Pegas ve Coral ile koltuk anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşmanın kapsamı genişletilerek kış sezonu da eklendi.1 milyon Rus turist hedefinde en büyük operasyon Antalya'ya planlanıyor. Bu kapsamda 500 bin Rus turistin Antalya'ya getirilmesi hedefleniyor. Anex Tour yetkililerinden edinilen bilgilere göre, THY sadece Antalya'ya günde 10 uçuş gerçekleştirecek. Ortalama 2 bin Rus turist taşıyacak bu uçaklarla ayda 60 bin Rus getirilecek. Diğer havayollarının da operasyonları eklendiğinde Antalya'ya aylık 100 bin Rus turistin getirilmesi planlanıyor. Anex yetkilileri, "Antalya'da ayda 100 bin Rus turisti rahatlıkla yakalayacağımızı öngörüyoruz. 5 ayda 500 binin de üzerine çıkarak 600-650 bini görebiliriz" dedi.Antalya'nın ardından en çok uçuş İstanbul'a yapılacak. Türk tur operatörleri, Avrupa'ya kayak için giden Rusların da bu yıl rotasını Türkiye'ye çevireceklerini söyledi. İstanbul'a gelen Rusların Kayseri Erciyes, Bursa Uludağ, Erzurum Palandöken gibi Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerine gideceğini anlatan operatörler, kayak merkezlerine de talebin yüksek olduğunu belirtiyor.Pegas Touristik BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, Türkiye'nin Rus spor kulüplerinin bu yıl kamp merkezi olacağını aktardı. Sancar, "Daha önce Rus spor kulüpleri kamp için İsviçre, Avusturya, Estonya, Slovenya gibi ülkeleri tercih ediyordu. Bu yıl Antalya başta olmak üzere Muğla, İzmir gibi şehirler Rus spor kulüplerinin hedefinde. Kulüplerle yaklaşık 100 bin Rus sporcu ülkemize gelecek" dedi.Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Aleksan Mıkırçan, kış aylarında Uzakdoğu ve Karayip bölgesine ulaşmak isteyen Rus turistlerin Antalya'yı aktarma noktası olarak planladığını açıklamıştı. 500 bin Rus'un dünyaya açılan kapısının Antalya olacağını anlatan turizmciler, "Antalya'ya gelen Ruslar buradan Türk uçakları ile Rusların harcama yapabilecekleri Dominik, Tayland, Küba Venezüella gibi ülkelere uçacaklar" bilgisini verdi.