1 milyonluk kazanca 50 bin lira ek vergi

Hükümetin hazırlayıp Meclis'e sunduğu kanun teklifine göre, yurtiçi asgari kurumlar vergisinin yürürlüğe girmesiyle, 1 milyon lira kazancı olan bir şirket, 50 bin lira ilave vergi ödeyebilecek, yeni kurulan şirketler ise asgari vergiden muaf olacak. Asgari vergi için belirlenen yüzde 10 oranı, sektöre göre ve üretim alanına göre artırılabileceği gibi Cumhurbaşkanı kararıyla sıfıra da indirilebilecek.AK Parti'nin vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifine göre, yurtiçi asgari kurumlar vergisinin yürürlüğe girmesiyle, 1 milyon lira bilanço kârı olan bir şirket, 50 bin lira ilave vergi ödeyebilecek. Bilanço kârı 1 milyon lira, iştirak hissesi satış kazancı istisnası 800 bin lira olan bir şirket, şu andaki mevzuata göre istisna düştükten sonra 200 bin lira matrah üzerinden hesaplanan yüzde 25 oranı ile 50 bin TL kurumlar vergisi ödüyor. Yeni kanunla aynı şirket, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10'u üzerinden hesapladığı vergiyi verecek. Kurumlar vergisi 100 bin liraya çıkacak olan şirket, 50 bin lira fazladan vergi ödemiş olacak. İlk defa işe başlayan mükellefler için üç hesap dönemi boyunca bu maddenin uygulanmaması sağlanarak, yeni kurulan şirketlerin düzenlemeden etkilenmemesi sağlanacak.Asgari vergi için belirlenen yüzde 10 oranı, sektöre göre ve üretim alanına göre artırılabileceği gibi Cumhurbaşkanı kararıyla sıfıra da indirilebilecek. Yerel ve küresel asgari kurumlar vergisinden belli kuruluş ve sektörler muaf olacak. Teklife göre kamu kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, emeklilik yatırım fonları, çok uluslu işletme gruplarının uluslararası deniz taşımacılığından elde ettikleri kazançları her iki asgari verginin de kapsamına girmeyecek. Yabancı şirketler için getirilen asgari kurumlar vergisi ise Türkiye'de yaratılan değerler üzerinden elde edilen kazançların vergi cennetlerine doğru kaymasını engellemek için çok uluslu işletmeler için öngörülebilir, şeffaf ve kapsamlı bir vergilendirme sistemini hedefleyecek.Teklife göre e- ticaret ve dijital ortamdaki her türlü reklam, ilan, satış ve kiralama gibi faaliyetlerde vergiyi güvence altına almak amacıyla, e-ticaret hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine yönelik bildirim verme yükümlülüğe getirilecek. Bildirim yükümlülüğü erişim sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılara ve sosyal ağ sağlayıcılar için de geçerli olacak. Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı bölgelere konut, işyeri, okul, öğrenci yurdu, hastane, kültür merkezi, kütüphane yapımı için bağışta bulunan yabancı devlet ve kuruluşlara KDV istisnası getiren teklif uyarınca, serbest bölgelere sağlanan kazanç istisnası da ihracat gelirleriyle sınırlandırılacak.