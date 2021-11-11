Ücret geri alınabilecek: Depozito uygulaması 1 Ocak 2022’de başlıyor

Hem doğa dostu hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacak 'Depozito İade Sistemi'ni A Haber'de yayına katılan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu değerlendirmişti:

Türkiye'nin senede 20 milyar içeçek ambalajı tüketimi olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bu rakamın 2030 yılında 30 milyara çıkması bekleniyor. Dolayısıyla bunların geri dönüşümü çok önemli bir konu olarak gündemimizde. 1 Ocak 2022'de devreye girecek depozito sisteminin ciddi katkıları olacak." demişti.

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"15 ÜLKEDE BAŞARIYLA UYGULANIYOR"

Birincisi geri dönüşümü teşvik edecek. Vatandaşlarımız alışveriş yaptıktan sonra kullandıkları ürünün ambalajını iade ettiğinde bu ürünün depozito bedelini geri alacaklar. Dolayısıyla bu vatandaşı geri dönüşüme teşvik eden bir sistem. Aynı zamanda bunun sosyal anlamda da ciddi katkıları olacak. Bu şuanda dünyada 15 kadar ülkede uygulanan ve başarılı olan bir sistem.