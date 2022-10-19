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Giriş Tarihi: 19.10.2022 16:19

1 trilyon liraya yakın ödeme! Kamu personeline gelecek yıl nakdi ödeme yapılacak

AA
1 trilyon liraya yakın ödeme! Kamu personeline gelecek yıl nakdi ödeme yapılacak

2023 bütçesinden personel giderleri için aslan payını, 297,4 milyar lirayla Milli Eğitim Bakanlığı aldı. Sağlık Bakanlığı 137,4 milyar lirayla ikinci sırada yer alırken, Milli Savunma Bakanlığına personel giderleri için 88 milyar lira, Emniyet Genel Müdürlüğüne 81,1 milyar lira kaynak öngörüldü.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri personeline gelecek yılı toplamda 952,3 milyar lira nakdi ödeme öngörülüyor.

4 trilyon 470 milyar liralık 2023 yılı bütçesinden derlenen bilgilere göre, personel giderleri toplam bütçenin yüzde 21,3'sine karşılık geliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için ayrılan 297,4 milyar lira ile bütçeden aslan payını alırken, Sağlık Bakanlığı personeline 137,4 milyar lira ödeme yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı 88 milyar lirayla 3. sırada bulunurken Emniyet Genel Müdürlüğüne 81,1 milyar lira kaynak ayrıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışanlarına 3,5 milyar lira, Cumhurbaşkanlığının 940 milyon lira, Anayasa Mahkemesi Başkanlığının da 127 milyon lira ödeme yapması planlanıyor.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

Özel bütçeli kurumlar gelecek yıl personeline 116,4 milyar lira ödeme öngörürken buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları 86,3 milyar lirayı personeline verecek. Özel bütçeli kurumlardan bu kalemde en çok ödemeyi ise Karayolları Genel Müdürlüğü 7,5 milyar lirayla gerçekleştirecek. Devlet Su İşleri de 6,5 milyar lira ödeme yapacak.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarının 3 milyar 94 milyon lira personel ödemesi yapması planlanırken bu kategoride 650 milyon lira ile Bankacılık Düzenleme ve Deneteme Kurumu, ardından 620,5 milyon lirayla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ilk 2 sırayı alıyor.

En az personel ödemesi yapılması öngörülen iki kurum ise 72,9 milyon lira ile Milli Güvenlik Sekreterliği, 62,5 milyon lirayla İklim Değişikliği Başkanlığı oldu.

Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden sosyal güvenlik primleriyle birlikte personel giderleri için toplam 1 trilyon 102,7 milyar lira ayrıldı.

Mal ve hizmet giderleri 318,7 milyar, cari transferler 1 trilyon 682 milyar, sermaye giderleri 315,8 milyar, sermaye transferleri 37,3 milyar, borç verme giderleri 359,2 milyar, yedek ödenekler 88,2 milyar, faiz giderleri 565,6 milyar lira olarak öngörüldü.

2023 bütçesinde kurumlar için öngörülen personel giderleri (bin lira):

KURUMLAR PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. DEVLET PRİMİ GİDERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 3.547.645 453.073
CUMHURBAŞKANLIĞI 940.334 108.386
ANAYASA MAHKEMESİ 126.925 16.171
YARGITAY 701.845 100.566
DANIŞTAY 499.605 66.040
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU 224.010 28.850
SAYIŞTAY 897.864 123.482
ADALET BAKANLIĞI 41.696.227 6.227.157
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 88.005.947 13.367.434
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 16.883.374 4.126.326
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 7.132.718 483.241
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 6.166.701 919.022
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 297.420.913 45.175.633
SAĞLIK BAKANLIĞI 137.405.164 21.520.972
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 913.879 175.985
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 11.282.243 2.233.573
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 334.589 53.828
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 3.782.573 655.091
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1.005.290 161.803
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 4.257.365 756.980
TİCARET BAKANLIĞI 4.592.150 651.076
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 632.807 112.977
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 16.650.055 2.973.652
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 72.919 11.255
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI 3.984.486 405.098
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 54.165.943 6.443.445
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2.241.777 323.685
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 81.135.602 15.177.140
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 28.779.364 5.032.757
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 1.520.040 251.861
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 8.598.581 1.440.000
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.326.297 533.688
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 539.590 125.888
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 2.109.980 428.585
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 129.091 16.997
DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI 199.408 37.087
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 264.607 32.549
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 402.000 75.486
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI 237.387 33.864
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 928.299 122.323
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI 67.450 10.713
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR (I SAYILI CETVEL) 832.803.044 130.993.739
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR (II SAYILI CETVEL) 116.409.978 18.934.634
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (III SAYILI CETVEL) 3.094.816 463.789
I+II+III SAYILI CETVELE TABİ KURUMLAR TOPLAMI 952.307.838 150.392.162
ÖZEL BÜTÇELERE VE DDK'LARA HAZİNE YARDIMI 0 0
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MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI 952.307.838 150.392.162

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1 trilyon liraya yakın ödeme! Kamu personeline gelecek yıl nakdi ödeme yapılacak
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