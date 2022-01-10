1 yılda 2.7 milyon yeni istihdam

Geçen yılı çift hane büyüme ile kapatması beklenen Türkiye
ekonomisi, istihdam yaratmada da rekora koşuyor. Kasım ayında işsizlik, ekime göre değişmeyerek yüzde 11.2'de kalırken, geçen yılın aynı ayına göre 1.8 puan azaldı. İşsizlik kasım ayları itibarıyla son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 228 bin kişi, 1 yılda ise 2.7 milyon kişi artarak 29 milyon 855 bin kişiye çıktı. Son 1 yılda hizmet sektöründe istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 405 bin kişi artarak 16 milyon 484 bine ulaştı.
GENÇLERDE İŞSİZLİK DÜŞTÜ
Son 1 yılda sanayide istihdam 817 bin, tarımda 299 bin, inşaatta ise 180 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17.1'i tarım, yüzde 21.6'sı sanayi, yüzde 6.1'i inşaat, yüzde 55.2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.
İşsiz sayısı ekime göre 39 bin kişi artarken, son 1 yılda ise 284 bin kişi azalarak 3 milyon 777 bin kişi oldu. Genç nüfusta işsizlik 1 yılda 2.6 puan azalarak yüzde 22.3'e indi.