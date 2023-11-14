10 aylık ihracat 7.1 milyar $

İklimlendirme sektörü, ekim ayında ihracatını, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 11.1 artırarak 612.2 milyon dolara çıkardı. Sektörün 10 aylık ihracatı ise, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 8.1 artarak 7 milyar 154 milyon dolara ulaştı. İklimlendirme sektörü yılın ilk 10 ayında Türkiye'nin ihracatından yüzde 2.8 pay aldı.İklimlendirme sektörü havalandırma, ısıtma, klima, soğutma, tesisat ve yalıtım olarak 6 ana grubu bünyesinde bulunduruyor. Türkiye bu ana gruplar özelinde küresel ihracatın önemli bir oyuncusu konumunda. Dünyada son 4 yılda iklimlendirme ticareti yüzde 13 büyürken, Türkiye'de sektörün ihracatı yüzde 45 arttı. Sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 91 seviyesinde bulunuyor. Türkiye ayrıca iklimlendirme sektöründe dünyada en fazla ihracat yapan ilk 20 ülke arasında yer alıyor. Sektörün 2028 ihracat hedefi 10.6 milyar dolar olarak belirlendi. Türk iklimlendirme sektörü dünya pazarından yüzde 1.5'lik pay almayı hedefliyor. Sektörde yılın üçüncü çeyreğinde en fazla ihracat 594 milyon dolar ile Almanya'ya yapıldı. Almanya'yı, 397.5 milyon dolar ile Rusya, 367.9 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 290.5 milyon dolar ile İtalya takip etti. Üçüncü çeyrekte sektörde en fazla ihracat yapan il 2 milyar 88 milyon dolar ile İstanbul oldu. İstanbul'u, 632,4 milyon dolar ile Manisa, 438,6 milyon dolar ile İzmir, 415,7 milyon dolar ile Kocaeli ve 399,5 milyon dolar ile Bursa izledi.Sektörün kilogram birim fiyatı 2022 yılının 9 ayında 5.2 dolar iken 2023 yılının 9 ayında 6.1 dolara çıktı. Sektör, Avrupa'da değişen enerji kullanım çeşitlerine yönelik hem enerji verimliliği hem de sürdürülebilirlik vizyonu ile ısı pompası başta olmak üzere ciddi talep gören cihaz ve ekipmanları sağlamak adına üretim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor.