10 bin büyük şirket ortağı mercek altına alındı

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK), büyük ölçekli şirket ortağı olup gelir vergisi beyannamesi vermeyen firmaları mercek altına aldı. Mayısta Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı uygulamaya başlandı. Program kapsamında, büyük ölçekli şirket ortağı olup 2023-2024 döneminde gelir vergisi beyannamesi vermemiş, potansiyel gelir ve harcama düzeyi ile vergi beyanları uyumsuz 10 bin mükellef gözlem altına alındı. Çalışmayla büyük ölçekli şirketlerin ortağı olmasına karşın gelirleriyle orantısız gideri bulunan yaklaşık 1000 mükellef, hayatlarında ilk defa gelir vergisi beyanında bulundu. Bu kapsamda beyan edilen matrah 1.2 milyar lirayı aştı.

15 MİLYARLIK MATRAH FARKI

VDK müfettişleri, bu kişilerle yaptıkları görüşmelerde, ortak oldukları şirketlerde kar dağıtımının önemini vurguladı. Büyük ölçekli şirket ortağı olup gelir vergisi beyannamesi vermeyen mükellefe yönelik gözetim programıyla 15 milyar liralık matrah farkı elde edildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek harcama profiline sahip 50 binden fazla mükellefe ulaştıklarını belirterek, "İncelenen büyük mükellef oranı yüzde 11 iken bu yıl yüzde 32'ye çıktı" dedi.