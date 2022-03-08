10 bin kadına dijital hayat daha kolay

TÜRK Telekom
, bu doğrultuda 2014-2019 yılları arasında yürüttüğü 'İnternetle Hayat Kolay' projesiyle 50 bin kişiye internet okuryazarlığı eğitimleri verdi. 2019-2021 yılları arasında 'Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay' ismiyle devam eden proje kapsamında sunduğu dijital pazarlama eğitimleri ile yaklaşık 5 bin kadına ulaşan şirket, projenin yeni dönemini 'Dijitalde Hayat Kolay' adıyla duyurdu. Türk Telekom, projenin yeni döneminde kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmeye ve ürünlerini çevrim içi kanallardan pazarlamalarına destek oluyor. Proje sayesinde; dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri ile 2022 yılı sonuna kadar yaklaşık 10 bin kadına ulaşılması hedefleniyor. Projeyle kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmeyi ve ürettikleri ürünleri çevrimiçi kanallardan pazarlamalarına destek olmayı planlayan Türk Telekom, bu sayede kadınların üretim ekonomisine daha aktif katılımını sağlamayı amaçlıyor. Proje ile yeni dönemde daha fazla sayıda kadına ulaşılırken, eğitimlere katılan kadınlar arasından belirlenecek girişimcilere hibe desteği sunulacak. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Ülkemizin dört bir köşesini yeni teknolojilere kavuştururken en büyük önceliğimiz her zaman insan oldu. Kadınlarımızın üreten ve ekonomimizin daha aktif oyuncuları haline gelmesi sürdürülebilir bir dünya hedefine de hizmet edecektir" diye konuştu.