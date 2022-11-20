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Haberler Ekonomi Haberleri 10 bin mimar ve mühendis istihdam edilecek
Giriş Tarihi: 20.11.2022

10 bin mimar ve mühendis istihdam edilecek

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
10 bin mimar ve mühendis istihdam edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, inşaatlarda görev alan şantiye şefleri için deneyim şartı getirirken, ilk kez şantiye şefliği yapacakların inşaat alanı bin 500 metrekareye kadar olan yapılarda görev alabileceğini şart koştu.

1.500 METREKARE
Yeni düzenlemede mesleki tecrübe ile birlikte yapı sistemlerinin karmaşıklığı ve bina büyüklüklerinin dikkate alındığını belirten bakanlık, şantiye şefliği hizmet kotasının üç grupta toplandığını belirtti.
Buna göre, yapı inşaat alanı bin 500 metrekareyi geçmeyen en fazla 4 iş, 4 bin 500 metrekareyi geçmeyen 3 iş ve 7 bin 500 metrekareyi geçmeyen 2 iş aynı anda üstlenilebilecek. Ayrıca 7 bin 500 metrekareyi geçen işlerde ve kamu yatırımlarında tek iş alınabilecek.
Yapılan düzenleme ile bir şefin bakacağı alan küçüleceği için yeni şantiye şeflerine ihtiyaç olacağı belirtilen açıklamada, yaklaşık 10 bin mimar ve mühendisin istihdamına katkı sağlanacağı belirtildi.

75 YAŞ KRİTERİ
Farklı yapı türleri ve imalat tiplerine bağlı olarak şantiye şefliğini üstlenebilecek meslek disiplinlerine dair de ayrıntılı hükümler getirildiği aktarılan açıklamada, "75 yaşını dolduran veya şantiyede fiilen devamlı görev yapmaya engel bir durumu olanların, şantiye şefliği yapmaları uygun bulunmamaktadır" denildi.

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