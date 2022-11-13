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Giriş Tarihi: 14.11.2022

10 gence HAVELSAN’da uçuş deneyimi ödülü

10 gence HAVELSAN’da uçuş deneyimi ödülü
Türkiye'nin mega projeleri ve gözbebeği savunma sanayinde kullanılan yeni nesil teknolojiler ile gençler için kariyer fırsatları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin hazırladığı 'Yetenek Kapısı' ile genç mucitleri keşfediyor. Türkiye'nin gözbebeği savunma sanayinde kullanılan yeni nesil teknolojiler ve gençler için kariyer fırsatları 'Söz Yetenekte' programında ele alınıyor. Robotik ve otonom teknolojiler, yapay zekâ temelli akıllı sistemler ve tüm bu sistemlerin arkasında yatan mühendislik kabiliyetleri HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar'ın da konuk olacağı söz yetenekte canlı yayını 17 Kasım saat 14'te olacak. Programda projede yer alan üniversite öğrencileri ve mezunlar bir araya getirilecek. Program kapsamında 10 kişiye HAVELSAN'da simülasyon uçuş deneyimi imkânı sunulacak.
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10 gence HAVELSAN’da uçuş deneyimi ödülü
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