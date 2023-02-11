Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 10 ilde hasar tespit süreci tamamlandı! İçme suyu sorunu ortadan kalkıyor
Giriş Tarihi: 11.2.2023 09:49 Son Güncelleme: 11.2.2023 09:51

10 ilde hasar tespit süreci tamamlandı! İçme suyu sorunu ortadan kalkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgelerindeki içme suyu sorunu için 10 ilde hasar tespit sürecinin tamamlandığı bildirerek, içme suyu altyapısının %80’ini onarıldığını, Pazartesi itibarıyla da depremin yaşandığı her noktada içme suyu sorununun ortadan kalkacağını duyurdu.

10 ilde hasar tespit süreci tamamlandı! İçme suyu sorunu ortadan kalkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgelerindeki içme suyu sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İÇME SUYU ALTYAPISININ %80'İNİ ONARILDI

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İller Bankası'nın 750 uzman personeliyle 10 ilde hasar tespit sürecini tamamlandığı bilgisi verildi. Tüm içme suyu altyapısının %80'ini onarılarak afetzede vatandaşların içme suyuna erişimi sağlandı.

PAZARTESİ İTİBARIYLA İÇME SUYU SORUNU ORTADAN KALKACAK

Pazartesi itibarıyla depremin yaşandığı her noktada içme suyu sorunu ortadan kalkacak.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
10 ilde hasar tespit süreci tamamlandı! İçme suyu sorunu ortadan kalkıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA