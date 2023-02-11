10 ilde hasar tespit süreci tamamlandı! İçme suyu sorunu ortadan kalkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgelerindeki içme suyu sorunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İÇME SUYU ALTYAPISININ %80'İNİ ONARILDI
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İller Bankası'nın 750 uzman personeliyle 10 ilde hasar tespit sürecini tamamlandığı bilgisi verildi. Tüm içme suyu altyapısının %80'ini onarılarak afetzede vatandaşların içme suyuna erişimi sağlandı.
PAZARTESİ İTİBARIYLA İÇME SUYU SORUNU ORTADAN KALKACAK
Pazartesi itibarıyla depremin yaşandığı her noktada içme suyu sorunu ortadan kalkacak.