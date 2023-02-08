10 ile 77 Sahra Hastanesi! Yaralar sarılıyor: Bakan Koca duyurdu

YARALAR SARILIYOR

"10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk" ifadesini kullanan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor."