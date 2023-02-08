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Giriş Tarihi: 8.2.2023 17:20 Son Güncelleme: 8.2.2023 17:29

10 ile 77 Sahra Hastanesi! Yaralar sarılıyor: Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde 77 sahra hastanesi kurduklarını, acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonların da yapılabildiğini bildirdi.

AA
10 ile 77 Sahra Hastanesi! Yaralar sarılıyor: Bakan Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında sahadaki çalışmalara ilişkin paylaşımda bulundu.

YARALAR SARILIYOR

"10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk" ifadesini kullanan Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor."

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10 ile 77 Sahra Hastanesi! Yaralar sarılıyor: Bakan Koca duyurdu
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