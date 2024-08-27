10 kişiden 9.7’si ödemede ‘güvenlikten’ endişeli

Sağlık harcamalarında yüzde 97.2 gibi yüksek bir oranda hasta ödeme güvenliğinden endişeli. Sağlık turizminde ödeme süreçlerindeki gelişmiş altyapı hasta güvenini ve karar verme sürecini de etkiliyor Mastercard ve Medikal Turizm Derneği (MTA), global sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için bir iş birliği başlattı. Proje kapsamında MTA, tedavi süreçlerini düzenlemenin yanı sıra Mastercard'ın teknolojisini kullanarak sağlık hizmeti sağlayıcılarına yönelik hızlı ve güvenli ödeme imkânları sunacak. MTA tarafından yapılan araştırmaya göre medikal turistlerin yaklaşık yüzde 97.2'si 'güven'i kararlarında önemli ya da öncelikli bir faktör olarak görüyor. Katılımcıların yüzde 71'inin sağlık hizmeti sağlayıcılarının uluslararası kabul görmüş bir akreditasyona sahip olup olmadığını teyit etmeleri etkiliyor. Katılımcıların yüzde 53.8'i tedavi sonrası takip konusunda endişeli. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, "Mastercard olarak, her alanda ödeme süreçlerini daha güvenli ve kolay hale getirmek için sürekli olarak yeni iş birlikleri yapıyor, inovatif ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu son iş birliği ile hastalar, tedavilerini kolayca ve gönül rahatlığıyla ödeyebilecek" diye konuştu. MTA Kurucu Ortağı ve Başkanı Jonathan Edelheit ise "Hastaları uygun fiyatlı, şeffaf ve yüksek kaliteli sağlık hizmetleri ile buluşturarak sektörde kritik bir rol oynadık. Mastercard'la işbirliği önemli bir adım oldu" dedi.