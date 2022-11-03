10 milyar TL’lik gelir! Doğu Karadeniz’den çay hasadı





'ÇAYDAN 10 MİLYAR TL KATKI'



Çayın bölge ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Çaykur olarak bizler 5 milyar TL ödeme yapıyoruz. Yaş çay sürecinde yaş çay bedeli, işçilik giderleri, nakliye ücretleri ve diğer girdilerle beraber tüm sektör olarak bölgeye 10 milyar TL'nin üzerinde ekonomik bir katkı sağlanıyor. Ekonomik anlamda çayın bölge ve insanımız için olmazsa olmaz dediğimiz noktası da buradan kaynaklanıyor. Çay bölgemiz için çok kıymetli ve değerli bir üründür" dedi.



'HERKES KAZANMIŞ OLDU'



Doğu Karadeniz'de sona gelinen yaş çay kampanyasını değerlendiren Alim, "Bu yıl üreticilerimiz hiçbir sıkıntı yaşamadan bayram havasında sezonu geçirdi. Hava şartlarından kaynaklı rekoltede bir düşüş meydana geldi. Bunun dışında herhangi bir sorun yaşanmadı. Yaş çayla kuru çayın fiyatlarının aynı anda açıklanması, kampanyaya olumlu yansıdı. Özel sektör firmaları da çay alımına istekli girmiş oldular. Üretici de kazandı, çay sektörü, bölge insanı, çalışanlar kazandı, herkes kazanmış oldu. Üreticilerden geçen yıl 860 bin ton dolayında yaş çay aldık. Bu yıl ise 582 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Kuru çay satışımız da yıl sonu hedefimiz olan 160 bin tonu geçeceğiz. Bu da kurum tarihinin en yüksek çay satışı olmuş olacak" diye konuştu.