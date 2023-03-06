10 milyarlık hacim yaratacak

Hepsıburada, depremlerden etkilenen 11 ilde sürdürülebilir, kalıcı refahın sağlanmasını desteklemek için "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programını hayata geçiriyor. Bölgedeki 10 bin KOBİ ve esnaf, 2 yıl boyunca, Hepsiburada'nın teknoloji, ticaret, lojistik ve pazarlama imkânlarıyla desteklenecek. Program kapsamında 5 bin girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için özel destekler verilecek. Destekler işletme ve esnafın teknolojik ve ticari kapasiteleri, sektörleri, büyüklükleri, işletme yapılarına göre farklı seviyelerde verilecek. Programla Hepsiburada, 2 yılda bölgeden yapılacak satışları 10 milyar TL'lik hacme ulaştırmayı hedefliyor. Program KOBİ, esnaf ve aile işletmelerinin, girişimci kadınların ve kadın kooperatiflerinin desteklenmesi, bölgenin e-ticaret ve lojistik kapasitesinin artırılması, istihdam artırıcı hizmet ve faaliyetlerin bölgeye kaydırılmasının yanı sıra çocuklara ve ailelere eğitim ve sosyal destekleri kapsıyor.Hepsiburada'nın tedarikçilerden aldığı hizmetlerin bir bölümünü bölgeye kaydırmasının yanı sıra bölgede e-ticareti artırmaya yönelik destek ve yatırımların etkisiyle 120 bin kişinin istihdamına ve 500 bin kişinin geçimine katkı sağlanması hedefleniyor.