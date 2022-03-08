10 milyon konutun deprem sigortası yok

TÜRKIYE'DEKI 20 milyon 32 bin konuttan sadece yüzde 52.7'sine (10 milyon 561 bin 742 konut) Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılırken, henüz 9 milyon 470 bin 258 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor. Devletin güvence olarak sunduğu Doğal Afet Sigortaları Kurumu
(DASK), konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alıyor. DASK verilerine göre, ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 840 bin konutun yer aldığı Marmara
, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 62.4'lük oranla 4 milyon 265 bin 218 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor. Marmara Bölgesi
'ni, yüzde 52.4 ile Ege
, yüzde 48.7 ile İç Anadolu, yüzde 46.3 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 46.1 ile Doğu Anadolu, yüzde 45.7 ile Akdeniz ve yüzde 42.9 ile Karadeniz izledi. Bugüne kadar Türkiye genelindeki 20 milyon 32 bin konuttan yüzde 52.7'si, yani 10 milyon 561 bin 742 konut için deprem sigortası yaptırıldı.