10 trilyon dolarlık iki dev Türk tahvili aldı

Dünya genelinde yaklaşık 10 trilyon dolar büyüklüğünde yatırım yöneten ABD'li fon yönetim şirketleri Pimco ve Vanguard, seçimlerin ardından uygulanan ortodoks politikalar ve yüklü faiz artışları sonrasında portföylerine TL cinsi varlıkları ekledi. Pimco ve Vanguard aldıkları tahvillerin büyüklüğü hakkında bilgi vermese de analistler bu hamlenin, analistler yabancının yıllar süren Türk tahvillerinden çıkışı sonrası tekrar oluşmaya başlayan güvenin önemli bir işareti olduğuna vurgu yaptı.Yaklaşık 2 trilyon dolar portföy büyüklüğünü yöneten Pimco'da gelişmekte olan piyasalar yöneticisi Pramol Dhawan, "Harcamaları dizginlemek ve enflasyonu kontrol altına almak için finansal koşulların sıkılaştırılması ve varlık fiyatlarında bozulmaya yol açan düzenlemelerin kademeli olarak gevşetilmesi nedeniyle Türk varlıklarına, özellikle de TL cinsi varlıklara olumlu bakıyoruz" dedi. Yaklaşık 7.5 trilyon portföy büyüklüğü ile dünyanın ikinci büyük fon yönetim şirketi Vanguard'ın yönetilerinden Nick Eisinger da, Türk tahvillerini portföylerine eklediklerini söyledi.ABD'NİNönemli yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türk Lirası'nda (TL) reel değer kazanç sinyali verirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervlerinin bu yıl pozitife dönmesini bekliyor. Bankanın "2024 için 10 CEEMEA sorusu" başlıklı raporunda, "Türk Lirası tahminlerden daha mı az değer kaybedecek?" sorusuna "evet" yanıtı verildi. Raporda, reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesiyle yabancı döviz girişlerinin artış eğilimine girdiği kaydedildi.