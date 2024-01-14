10 ülkede OSB kurup yönetiyoruz

Türkiye'nin geliştirdiği ve dünyanın da modellediği Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) kendisi de ihracat kapısı oldu. Türkiye'nin son yıllarda başlattığı OSB ihracatında bugüne kadar aralarında Mısır, Ukrayna, Irak, Bulgaristan, Libya ve Romanya gibi ülkelerin de yer aldığı 10'dan fazla ülkede Türkler OSB inşa ederek yönetimini de kendileri üstlendi. İhraç edilen modelin yeni duraklarından biri ise Türki Cumhuriyetler oldu ve Özbekistan'a ilk Türk OSB İhracatı gerçekleşti. Kurulumunu ve Yönetimini OSTİM OSB'nin üstleneceği ve Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te kurulacak OSB'de ilk fabrikaların yılsonunda üretime geçmesi bekleniyor.Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü, Türk sanayisinin lokomotifi olan OSB'lerin yurtdışında da rol model haline geldiğini söyledi. Türkiye'nin OSB'lerin üretim gücü ile dünyaya rol model olduğunun altını çizen Kütükcü, '81 ilimizde sayıları 400'ü bulan OSB'lerimiz 2.5 milyonun üzerinde insanımıza istihdam sağlıyor. Planlı sanayi alanlarımız ve yatırımcılara tek durak ofis anlayışıyla verdiğimiz hizmet OSB'lerimizin yatırım ve üretim cazibesini her geçen gün artırıyor. İnşallah yurtdışında kurulan OSB'lerimiz de aynı başarı ivmesini gösterecek" dedi.OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, uzun süreden beri çok sayıda yabancı iş insanını ağırladıklarını belirterek, tecrübelerini gelişmekte olan ülkelere aktardıklarını söyledi. Türkiye'nin OSB tecrübesinden faydalanmak isteyen Afrika'ya kadar tüm coğrafyalara bu modeli taşımaya çalıştıklarını anlatan Aydın, son 2 yıldır Türk-İslam coğrafyasının da OSB konusunda bilgilerine ihtiyaç duyduğunu aktardı. Aydın, Özbekistan'da kurulacak OSB'nin de bunun önemli bir örneği olduğunu ifade etti. Aydın, Özbekistan'ın bir OSB alanını kendilerine tahsis ettiğini dile getirerek, "Orayı hayata geçireceğiz. Şu anda arsayı bize tahsis ettiler. Taşkent'te 100 hektarlık bir alan belirlendi" diye konuştu.Türkiye'de1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde, sanayinin 'lokomotif' sektör olduğu saptanıp gelişmesi için uzun vadeli hedefler belirlendi. Bu hedefler doğrultusunda; sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olan OSB uygulamalarına, ilk olarak 1962 yılında Bursa OSB'nin kurulmasıyla başlandı. Bunu, diğer illerde kurulan OSB'ler izledi. Türkiye'de ilk olarak 2000 yılında çıkan, 2008'de kısmen değişikliğe uğrayan OSB Kanunu ile üç tip OSB kurulabilmesi öngörülüyor. Bunlar; bakanlık kredi desteği ile kurulan OSB'ler, bakanlık kredi desteğinden yaralanmayan OSB'ler ve özel OSB'ler. Ayrıca, OSB'ler yatırım konularına göre de, kendi içinde 'karma' ve 'ihtisas' olmak üzere ikiye ayrılıyor.Türkiye'deki OSB'lerin sayısı 348'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na, 34'ü Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olmak üzere 382'ye ulaştı. Sadece bu yıl 19 yeni OSB kuruldu. Yine bu yıl OSB'lerde 1.600 yeni parsel daha üretime kazandırıldı. OSB'leri de üreten fabrika sayısı ise 67 binin üzerine çıktı.