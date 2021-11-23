10 yeni ülkeye açılacağız

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur
, yurtdışının kendileri için çok önemli olduğunu ve yeni ülkelere açılmayı hedeflediklerini belirterek, "10'a yakın ülkede çalışacağız. Bu ülkeleri tespit etmek için 35 ülkeyi araştırdık" dedi. Galatasaray
'ın stadyum sponsorluğunun resmi açılışında soruları yanıtlayan Timur, "Konut tarafında bu yılki gelirimizin yüzde 60'ının yurtdışından gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Amerika
'daki projemizin 8 ayda yüzde 64'ü satıldı. Doların yükselişinden dolayı da buradaki TL satışlarımızın payı azaldı. Bu yıl yerli ciro yükselse de yurtdışı tarafı ön plana çıktı. Yurtdışı bizim için çok önemli. Kısa süre sonra yeni ülkelerin devreye gireceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. Yeni hayata geçirdikleri Nef Arsa
'ya değinen Timur, bu girişimle maliyet riskine girmeden daha geniş bir alıcı kesimine sesleneceklerini ve müşterilerinin uygun fiyatlarla arsaya ulaşabileceğini dile getirdi.
ULAŞİLABİLİR FİYATA ARSA
Timur, şu açıklamalarda bulundu: "Büyük arsalar alıp ana plan üzerine çalışmaya başladık. 300 ve 500 metrekare parsellerle planlamalar yapıyoruz. 50-70 bin liradan 500-600 bin liralara kadar bir ürün çıkardık. Çoğunluğunu Marmara
ve Ege
bölgelerini oluşturan bu yeni ürünümüzü önümüzdeki günlerde tanıtacağız. Hangi bölgelerde tüketicilerimiz ile buluşturacağımızı duyuracağız. Satışa yaklaşımım ise öncelik en zor yerden başlamak. 1.5 yıldır bu ürünün satışını deneyimleme fırsatımız oldu. Şu an ev fiyatları arttığı için daha geniş bir kitleye seslenme fırsatımız olacak. Kendimizi de maliyet riskine sokmayacağız. Müşterilerimizin ulaşılabilir fiyata arsa alabileceği bir proje oldu."
FLORYA PROJESİNDE OLMAYIZ
TIMUR, Florya
Projesi ile ilgili de, "Galatasaray'a her zaman elimizden geldiğince destek olmaya çalışırız. Ama takımla bu konuya yönelik herhangi bir anlaşma veya beklentimiz yok. Taahhütçü olmadığımız için ticari bir ilişki içerisine girmeyiz" dedi.
SPONSORLUKTA PAZARLIK OLMADI
HER kulübün 50 yıl sonrası için bugünden bir şeyler düşünmesi gerektiğini belirten Erden Timur, "Yaptığımız isim sponsorluğu anlaşması, dünya standardında bazı yerlerden daha yüksek. Anlaşmada çok pazarlık olduğunu söyleyemem. Galatasaray yönetiminin de beklentisi bu yöndeydi, bizim için de doğru rakamdı" diye konuştu.