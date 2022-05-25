10 yılda 350 mağazaya ulaşacak

MÜCEVHERE hem tüketim hem de yatırım anlamında son yıllarda oluşan büyük talep, bu alandaki markaları harekete geçirdi. 155 mağazasıyla Türkiye'nin en yaygın pırlanta markası konumundaki Blue Diamond da, pazarlama atağına kalktı. Kısa bir süre önce ünlü sanatçı Meryem Uzerli'yi marka yüzü olarak duyuran Blue Dimaond, 10 yıl içerisinde yurt içinde 300, yurt dışında ise 50 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Marka, bu ay sonunda Kuveyt'te mağaza açıyor. Blue Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş, "Bugün 52 ilde 155 mağazamız ile Türkiye'nin en yaygın pırlanta perakendecisiyiz. Dubai, New York ve Amsterdam'da bulunan ofislerimiz ve katıldığımız uluslararası fuarlar ile önemli miktarlarda pırlanta alımı yapıyoruz" diye konuştu.