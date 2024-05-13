10 yılda tarım kredilerini 23 kat artırdı

Çiftçinin her zaman yanında olan Ziraat Bankası, tarım sektörünün en büyük paydaşı olmaya devam ediyor. Banka, 2013'te 19 milyar TL olan tarımsal kredi bakiyesini 10 yılda 23 kat artırarak, 2023 sonunda 437 milyar TL'ye çıkardı. Banka, 2023'te Tarım Ekosistemin Finansmanı olarak belirlenen stratejiler doğrultusunda 1 milyon müşteriye, 378.5 milyar TL kredi kullandırdı. Geçen yıl sonunda "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nce Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar" kapsamında kredi üst limitleri artırıldı. Tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanması amacıyla banka ve TKK kredi kullandırılmasına ilişkin karar belirtilen oranlarda indirim yapılmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle kullandırılabiliyor.Hazine Faiz Destekli Tarım Kredisi adıyla kullanılacak olan kredi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ÇKS, Örtüaltı Kayıt Sistemi, Hayvancılık Bilgi Sistemi, Koyun Keçi Bilgi Sistemi, E-Islah Kayıt Sistemi, Su Ürünleri Bilgi Sistemi gibi bir kayıt sistemine kayıtlı üreticilere veriliyor. Birden fazla üretim çerçevesinde kredi talebinde bulunan üretici ve yetiştiricilere kredi üst limiti krediye konu ürünlerden en yüksek kredi üst limitine sahip ürüne göre belirleniyor. Faiz oranlarında yüzde 50, genç, kadın ve sözleşmeli üretim yapanlara ise yüzde 100'e varan indirimler uygulandı. Karar, 31 Aralık 2026 tarihine kadar uygulanacak. Banka, 2024'te de bu karar çerçevesinde çiftçilerin finansmana erişiminde ana banka olmaya devam edecek.Bankacılık sektörüne ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yayımlanan rapora göre, 2023 itibarıyla sektördeki tarımsal kredi bakiyesi 589.7 milyar TL'ye ulaştı. Söz konusu bakiyenin 437 milyar TL'lik kısmını Ziraat Bankası sağladı. Böylece Ziraat'in sektördeki payı 1 yılda yüzde 71.5'ten 74'e yükseldi.Ziraat Bankası'ndan 14 Mayıs Çiftçi Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre 2023'te Türkiye'nin GSYH'si 2022'ye göre yüzde 75 arttı. Tarım GSYH'si ise yüzde 67 artarak 1.625 milyar TL oldu. 2018'de tarımın toplam GSYH içindeki payı yüzde 5.8 iken 2023'te yüzde 6.2 oldu. Geçtiğimiz yıllarda dünyada yaşanan pandemi ile tarımsal üretim önemi ön plana çıkmış, tarım temeli güçlü olan ülkeler bu süreci daha kolay atlattı. 2020 yılından sonra ekonomik büyüme içerisinde tarımın payı artmaya başladı. Bankamız, Tarım Ekosisteminin Finansmanı stratejisi ile kuruluşundan itibaren ülke tarımının en büyük finans kaynağıdır. Uygun koşullarla sağladığı kredilerle çiftçileri, tarımsal üretime yönelik girdi üreten ve tedarik edenleri, üretici örgütlerini, tarım ürünlerini depolayan, satan, işleyen, satışına aracılık eden tüccarları, sanayicileri, esnafı, ürünleri nihai tüketicilere ulaştıran toptan ve perakende satıcıları, enerji üretenleri, veri, yazılım, teknoloji geliştiren ve sunan şirketleri ve strateji yapıcıları bugüne kadar olduğu gibi, 'bir bankadan daha fazlası' olarak desteklemeye devam edecektir" denildi.