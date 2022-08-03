Turkavaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi'nin ihracat sektörüne destek vermek, sektör hakkında bilinçlendirme ve yeni oyuncuların katılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ikincisi Konya'da düzenlendi. "Konya'nın İhracat Profili ve Potansiyeli" başlıklı ikinci paneli Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, Savunma Sanayi sektöründe Konya'yı güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş. ile Konya endüstri bölgemizde bir yatırım gerçekleştirdik. ASELSAN'la yaptığımız bu yatırımla uzaktan komutalı silah sistemleri bundan sonra Konya'da üretilecek" dedi. Konya Büyükşehir Belediye'sinin desteğiyle 1.5 milyon metre kare büyüklüğündeki bölgeyi teknoloji endüstri bölgesi ilan ettiklerini vurgulayan Kütükçü, "İlk yatırımı ASELSAN yaptı. Devam yatırımlarını yine bu bölgede teknolojik kabiliyetleri olan firmalarımız ile görüşerek savunma sanayi alanında ya da diğer teknolojik üretim alanlarında bu bölgeyi ihya etmeye ve yeni yatırımlar kazandırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz burayı teknoloji üssü haline getirmek. Ayrıca TÜBİTAK ile bu bölgede yeni yatırımlar yapacağız inşallah. Görüşmelerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.Konya'nın her birimize okul kitaplarında Türkiye'nin tahıl ambarı olarak öğretildiğinin altını çizen Kütükçü, "Konya tarım şehri olma özelliğini güçlenerek sürdürmeye devam edecek. Konya Organize Sanayi Bölge'sinde 600'ün üstünde fabrika barındıran, ihracatçı 2 bin 992 ihracatçı firmaya sahip Türkiye'nin en büyük 3. Sanayi şehri. Konya'mızın ihracat rakamları ivmesini artırarak sürdürüyor. Konya'nın 10 yıllık ihracat rakamlarına baktığımızda tüm ihracatımızı arttırmışız. 2022 yılının ilk 6 ayına baktığımızda Konya'nın ihracat rakamı 1 milyar 630 milyon dolar. Konya, 10 yıldır dış ticaret fazlası veriyoruz. Yani ihracatımız ithalattan yüksek. Hep makası açıyoruz ve ihracatımızın yüzde doksanından fazlası sanayi mamullerinden. 185 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2014 yılından beri ihracatımızda makine ve aksanları sektörü ilk sırada. Ayrıca son 5 yılda Savunma Sanayi ihracatlarımız içinde en hızlı yükselen sektör" diye konuştu.Kütükçü kilogram başına düşen ihracat rakamlarını ve katma değer üretmeyi Konya sanayicileri olarak çok önemsediklerini belirterek, şunları anlattı: "Türkiye'de genel olarak kilogram başına düşen miktar 1.35 dolar olmasına rağmen bizde yüzde 52 artarak 1.97 dolara çıktı."Metin Kütükçü, "Türkiye ihracatındaki payımız 0.45. Biz bu rakamları artırabileceğimizi daha çok büyüyebileceğimizi biliyoruz bunun içinde çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. Ayrıca Türkiye'nin bin büyük sanayi kuruluşunun 22'si Konya'mızdan" diye konuştu.Kütükçü, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; 'Yatırım, Üretim, İhracat, İstihdam' çok önemli. Bizim yatırımları iyileştirmeye yönelik kararlar almamız lazım. Bütün OSB'ler büyümeye çalışıyor. Tabi bunlar çok yorucu süreçler. Bu süreçler bence yatırım dostu ve hızlı bir planla güncellenmeli" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Savunma Sanayi konusunda Konya'yı güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu konuda üretim kabiliyetimiz var. ASELSAN'la bir yatırım gerçekleştirdik. Bu model Konya modeli olarak da başka kurum ve illerde konuşulup, tartışılıyor. 24 ortaklı Konya Savunma Sanayi A.Ş. adı altında bir yatırım şirketi kurduk. Bu yatırım şirketinin yüzde 49'una sahip olduğu, yüzde 51'ine de ASELSAN'ın olduğu bir ortaklık kurarak Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş. ile Konya endüstri bölgemizde bir yatırım gerçekleştirdik. ASELSAN'la yaptığımız bu yatırımla uzaktan komutalı silah sistemleri bundan sonra Konya'da üretilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin de desteğiyle 1.5 milyon metrekare büyüklüğündeki bu bölgeyi teknoloji endüstri bölgesi ilan ettik. İlk yatırımını da ASELSAN yaptı."PANELDE konuşan Torku CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akın ise, şirketin Konya Şeker olarak kurulduğu 1952 yılından bu yana kat ettiği yolu anlattı. 2004 yılında şirket olarak önemli bir atılım yaptıklarını ifade eden Akın, şöyle konuştu: "Torku'nun arkasında Konya ve Türkiye Pancar Kooperatifleri Birliği var. Onların da Anadolu Holding adlı bir holdingleri var. Bu holdingin de 3 ana iş kolu var. Bunlardan bir tanesi hızlı tüketim, Torku markası adı altında satılıyor. İkincisi, tarımsal endüstriler bunun başında Konya Şeker geliyor. Üçüncüsü de, enerji ve termik santrallerimiz. Capital 500 özel sektör şirketlerine baktığımız zaman Konya Şeker 2021 yılında 130. sırada. Bizim et ve süt işimiz olan Panagro'ya baktığımız zaman o da 363. Gıdada Türkiye'nin en büyük 10'uncu firmasıyız."ORTA Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Mehmet H. Şanal ise Konya'nın Orta Anadolu'daki önemini anlattı. Şanal, "Konya'nın ihracatına baktığımızda 2021 yılında 3 milyar dolarlık bir ihracatı var. Son 10 yıla da baktığımızda ciddi bir başarı hikâyesi var Konya'da. Son 10 yılda Türkiye'nin genel ihracatı yüzde 48 artarken Konya'nın genel ihracatı yüzde 134 artmış durumda. Bu nedenle Konya bir alkışı hak ediyor. Dış ticaret yapan 12 il arasında Konya 2 katı dış ticaret fazlası veriyor. Tabi bu durum bulunduğu bölgeyi de çok olumlu etkiliyor" diye konuştu.