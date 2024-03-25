10 yılın en düşük işsizliği % 9.4

Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'te, deprem ve küresel resesyon endişelerine rağmen yüzde 4.5 ile büyüme performansında Avrupa'da birinci, OECD'de ikinci, G20'de üçüncü olup GSYH'yı 1.1 trilyon dolara taşıyan Türkiye ekonomisi istihdamda da rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı "İş Gücü İstatistikleri 2023" verilerine göre, işsizlik oranı 2023'te bir önceki yıla göre 1 puan azalışla yüzde 9.4'e gerileyerek, son 10 yılın en düşük seviyesini gördü.TÜİK verilerine göre işsiz sayısı 2023'te bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. Böylece işsiz sayısı 2014'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. İşsiz sayısı, 2019'daki 4 milyon 463 bin kişiye göre ise yaklaşık 1.2 milyon kişi azaldı. Geçen yıl işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7.7, kadınlarda yüzde 12.6 olmuştu.İstihdam edilenlerin sayısı 2023'te 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişi ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısında son 3 yılda 4 milyon 937 bin kişi, son 10 yılda ise 7.1 milyon kişilik artış sağlandı. Son 1 yılda erkek istihdamı 468 bin kişi, kadın istihdamı ise 411 bin kişi arttı. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2023'te bir önceki yıla göre 2 puan azalarak yüzde 17.4 oldu. 2023'te istihdam oranı da 0.8 puan artışla yüzde 48.3 ile zirveye çıktı. Söz konusu oran erkeklerde yüzde 65.7, kadınlarda yüzde 31.3 olarak belirlendi. İş gücü, geçen yıl bir önceki yıla göre 562 bin artışla 34 milyon 896 bin kişi, iş gücüne katılım oranı 0.2 puan artarak yüzde 53.3 oldu. İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 71.2, kadınlarda ise yüzde 35.8 olarak kayıtlara geçti.Geçen yıl 4 milyon 695 bin kişi tarım, 6 milyon 711 bin kişi sanayi, 1 milyon 997 bin kişi inşaat, 18 milyon 230 bin kişi hizmet sektörlerinde istihdam edildi. İstihdam edilenlerin sayısı, tarımda 171 bin azalırken, sanayide 48 bin, inşaatta 151 bin, hizmet sektöründe 852 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14.8'i tarım, yüzde 21.2'si sanayi, yüzde 6.3'ü inşaat, yüzde 57.6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.İşsizliğin son 10 yılın en düşük seviyesine indiğini ve toplam istihdamın ise 31 milyon 632 bine çıktığını belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ekonomisinde 2005 yılına göre 12 milyon 275 bin kişilik yeni istihdam meydana geldi. Erkeklerde istihdam 2005'e göre 6 milyon 792 bin kişi artarak 21 milyon 286 bine, kadınlarda ise 5 milyon 573 bin kişilik artışla 10 milyon 346 bine ulaştı. Önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ile üretimimiz arttıkça ihracatımız da artacak, bu sayede işsizlik problemi büyük ölçüde azalacaktır. Bu hedef için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlikte düşüş eğilimi sürmeye devam ediyor. Üretim çarkları dönüyor. İşsizlik, 2023'te 1 puan azalış göstererek yüzde 9.4'e geriledi. Böylelikle Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10.1'in altında ve son 10 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk. İstihdam sayımız ise aynı dönemde 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bine yükseldi. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.