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Giriş Tarihi: 30.12.2021 11:36 Son Güncelleme: 30.12.2021 11:38

100 bin TL’lik villalarda yer kalmadı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
100 bin TL’lik villalarda yer kalmadı

Bolu’da kayak merkezi Kartalkaya’da yılbaşı gecesini geçirmek isteyen tatilcilerin 100 bin TL ödeyeceği özel lüks villalarda yer kalmadı. Villaları kiralayan kişilerin futbolcu, işadamı ve siyasetçi oldukları iddia edildi.

Köroğlu dağlarının zirvesindeki kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan otellerde yılbaşı rezervasyonları yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Yeni yıla karla kaplı kayak merkezinde girmek isteyen tatilciler için eğlence programları hazırlandı. Kayak tutkunları karlar üzerinde düzenlenecek partilerle eğlenerek yeni yıla coşkuyla girecek. Kayak merkezinde özel otellere ait 3 tane ultra lüks villaların yılbaşı gecesi için rezervasyonları doldu. Yeni yıla lüks villada girmek isteyen tatilciler 100 bin TL ödeyecek.

Otel Genel Müdürü Yusuf Avcı, yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını belirterek, "Yeni yıla kayak merkezi Kartalkaya'da girmek isteyen konuklarımız için eğlenceler hazırladık. Otelimize ait lüks villaların yılbaşı rezervasyonları da doldu." dedi.

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100 bin TL’lik villalarda yer kalmadı
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