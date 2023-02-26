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Haberler Ekonomi Haberleri 100 liradan 20 liraya geriledi! Havalar ısındı, balık fiyatları düştü
Giriş Tarihi: 26.2.2023 10:10

100 liradan 20 liraya geriledi! Havalar ısındı, balık fiyatları düştü

Düzce'de havaların ısınmasıyla birlikte balık fiyatları düştü. Geçtiğimiz hafta kilosu 100 liradan alıcı bulan hamsinin fiyatı 20 liraya geriledi.

İHA
100 liradan 20 liraya geriledi! Havalar ısındı, balık fiyatları düştü

Düzce'de son günlerde havaların ısınmasıyla birlikte balık tezgahlarında fiyatlar düştü. Geçtiğimiz günlerde kilosu 200 liraya çıkan istavrit 80, 80 liradan satılan mezgit 50, 100 liradan alıcı bulan hamsi ise 20 liraya kadar düştü.

Tezgahlarda çeşitliliğin fazla olduğunu söyleyen balıkçı Hülya Kılıç, "Geçen hafta fiyatlarımız çok yüksekti. Bu hafta hemen hemen yarı yarıya düştü. Havanın kötü olması ve balığa çıkılamaması haliyle fiyatları etkiliyor. Bu hafta tezgahlarımız gayet iyi durumda. Hamsinin kilosu 20 lira, istavrit geçen hafta 200 liraydı, bu hafta ise 80 lira oldu. Mezgitin kilosu 80 liraydı, bu hafta 50 lira oldu. Çupralar ve levrekler var" dedi.

Palamudun az miktarda çıktığını, hamsinin de sezonunun bitmek üzere olduğunu ifade eden Kılıç, "Hamsinin artık dönemi bitecek. Bence bitmeden bol bol hamsinin tüketilmesi gerekiyor. Tezgahımızdaki balıkların her birini öneririm, her biri çok lezzetli" diye konuştu.

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100 liradan 20 liraya geriledi! Havalar ısındı, balık fiyatları düştü
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