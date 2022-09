100 liraya mal ettiğimiz gazı 20 liraya satıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, özellikle dar ve orta gelirlinin yükünü alacak şekilde doğal gaz tarife çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Fatih Dönmez, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Eti Maden Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne ait ferrobor tesisinin temel atma töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.Doğal gazda arz güvenliği konusunda açıklamalarda bulunan Dönmez, "Tedarikçiler sevkiyat planına uyduğu takdirde bir sıkıntı yaşamayacağız inşallah. Depolarımız dolmak üzere. Tuz Gölü dolu. Silivri'de bu ayın sonuna kadar dolmuş olacak. İki depo 6 milyar metreküp gazı depolamış olacak" dedi. Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede büyük sıkıntı olduğuna dikkat çeken Dönmez, "Vatandaşlarına daha az gazın veya enerjinin tüketilmesi için birçok kararlar alıyorlar. Artık yaptırım noktasına gidiyor. Bu sıkıntıyı yaklaşık 1 yıl öncesinden görmüş ve hem elektrik hem de doğal gaz piyasası için tedbirlerimizi o tarihlerde almaya başlamıştık" dedi.Başkan Erdoğan'ın da sıkça dile getirdiği, özellikle dar ve orta gelirlinin yükünü alacak şekilde tarife çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Dönmez, "Doğal gaza konut bazında baktığımızda yüzde 80'lik bir sübvansiyon var. 100 liraya mal ettiğimiz bir ürünü 20 liraya satmaktan bahsediyoruz" dedi."Yaklaşık 30 yıldır bu sektörün içerisindeyim. Ne gazda ne elektrikte küresel manada böyle fiyat artışları hiç yaşanmadı" diyen Dönmez, sözlerine şöyle devam etti: "Biz bunu en az yansıtan ülkelerden biriyiz. 1 metreküp gazın bugün Ankara'da her şey dahil fiyatı yaklaşık 5.7 lira. Ama Berlin'de 43.3 lira, Amsterdam'da bu 66.6 lira. Avrupa Birliği maalesef bu enerji krizini iyi yönetemedi. Biz son 1 yıldır fiyatların bu şekilde seyredeceğini öngörerek hem elektrik piyasası tarafında, hem doğal gaz piyasası tarafından birtakım tedbirler almıştık." Elektrikli otomobillerin oyunun rengini değiştirdiğini ifade eden Dönmez, lityumun altından daha değerli olduğunu söyledi. Dönmez, "Altını endüstriyel olarak her yerde kullanamıyorsunuz. Pilin girmediği yer yok. Enerjiyi bir şekilde mobil taşımanız gerekiyor yanınızda. Bunun için de işte küçük hacimlerde büyük miktarları saklamaktan geçiyor" dedi.RUS gazının Ruble ile ödenmesi konusunda bir mutabakat olduğunu bildiren Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alıcı ya da satıcı taraftan birisinin parası dolar veya euro değilse ister istemez kur farkı maliyeti oluşuyor. Bu farktan kurtulmuş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın üç-dört yıldır birçok ülkeyle 'Yerli paralarla ticaret yapalım, daha çok kazanırız' şeklinde bir düşüncesi vardı. İnşallah onu da başlatmış olacağız. Bunun için de merkez bankalarının devrede olması gerekiyor. Çünkü malı alan veya satan doğal olarak bankaya gidiyor. Banka da merkez bankalarının bu konudaki anlaşmalarına göre paraları transfer ediyor. Hangi kur olacak, nasıl transfer olacak, onları da merkez bankaları belirliyor."ÖZBEKİSTAN seyahatinde görüşmelerin tümünün olumlu geçtiğini ifade eden Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şanghay İş birliği Örgütü Avrasya odaklı bir örgüt. Bizim de her tarafla ilişkilerimizi dengeli bir şekilde götürüyor olmamız lazım. Çünkü Türkiye Asya'nın en batısında, Avrupa'nın en doğusunda bir ülke, yani hem Asyalıyız, hem Avrupalıyız."AKKUYU'DA bir mutabakat sağlandığını kaydeden Dönmez, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlığımız sıkıntıları aşmak için yoğun bir çaba sarf etti. Kısa zaman içinde çalışmalar kaldığı yerden hızlanarak devam edecek. Akkuyu NGS'de bizim için proje takvimi olmazsa olmazımızdır. 2023'te ilk ünitesini işletmeye almamız gerekiyor" diye konuştu.KARADENİZ gazını karaya taşıyacak boru hattında çalışmaların büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Dönmez, "Bu ayın sonuna kadar ana boru hattı bitmiş olur. Üç boru döşenecek. Üçüncü hat sinyal hatlarının geçtiği kabloları taşıyacak. Hedef, üç hattı da yıl sonuna kadar bitirmek" açıklamasında bulundu.