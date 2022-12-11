100 milyar lira nerede?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) merkezi hükümetten gelen 100 milyar liralık bütçeye rağmen hiçbir altyapı yatırımını tamamlamadığını belirterek, "Ortada para yok, iş yok, ne iş yapar bu belediye, bu paralar nereye gitti" diye sordu.Karaismailoğlu, bakanlığının TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinden gelen soruları yanıtladı. İstanbul'da, şu an inşaatı devam eden, belediyenin sorumluluğunda 100 kilometre metro hattının olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Bunların tamamı yerel yönetim seçimleri öncesi yapılmış ve başlanmış metro hatları. Şu an yerinde yeller esiyor" diye konuştu."Bir hastaneye yol niye yapmaz bir belediye? Hastane metrosunu yapmadınız?" şeklinde İBB'ye soru soran Bakan Karaismailoğlu, "Biz vatandaşımız kolay ulaşsın diye teslim aldık. 28 ayda bitirdik. Bu metronun paralelinde Bağcılar-Kirazlı-Halkalı metro hattı, Mahmutbey-Esenyurt metro hattı ise yerlerde yatıyor" dedi.İBB'nin yapımından sorumlu olduğu metro hattı üstüne hafriyat döktüğüne dikkat çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Dolmabahçe-Levazım Tüneli... 1.5 kilometresi açılmış, üç senedir çivi çakılmıyor. Yol çöküyor, yol. Ne iş yapar bu belediye? Ankara'dan, merkezi hükümetten tam 100 milyar lira para geldi; bu paralar nereye gitti? Ortada para yok, iş yok! Gidip hesap sorsanıza, bu paralar nereye gitti? Ama millet hesabını soracak, hiç merak etmeyin."Yap-işlet-devret projeleri hakkında da bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, bu modelle 38 projenin hayata geçtiğini ve 37.5 milyar dolarlık yatırım yapıldığını kaydetti. Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu 8 milyar dolarlık bir proje. Yıllık işletme maliyeti 250 milyon dolar. Bunu işleten firma karşılıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2027'de devletin olacak. Bugün Osmangazi Köprüsü olmasaydı Körfez'de geçişlerin yüzde 90'ı yapılamazdı. Feribotla en fazla 10 bin araç geçer. 80 bin aracı nereden geçirecektiniz?" dedi.