100 milyon metrekare millet bahçesi yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 151 millet bahçesinin hizmete açıldığını, 44 millet bahçesinin ise inşasının tamamlanarak açılışa hazır hale getirildiğini belirtildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Şu anda 138 millet bahçesinde çalışmalar devam ediyor. 2023 yılı sonuna kadar 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi yapılması ve kişi başına düşen yeşil alan miktarının artırılmasını hedefleniyordu. Fakat bu hedef, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 2028'e kadar 100 milyon metrekare büyüklüğe sahip 500 millet bahçesi olarak güncellendi. Cumhuriyet tarihinin genişlik ve sayı olarak en büyük yeşil alan adımı olan millet bahçelerinde, şu ana kadar 21 milyon 425 bin 634 metrekare alanda 195 adet millet bahçesinin yapımı tamamlanıp 151'inin açılışı yapıldı. 44 millet bahçesi ise açılışa hazır hale getirildi" denildi.Bakan Mehmet Özhaseki, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.