Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 100 TL’lik faturanın 80’i devletten
Giriş Tarihi: 11.9.2022

100 TL’lik faturanın 80’i devletten

100 TL’lik faturanın 80’i devletten
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 160 milyon dolara inşa edilecek Osmaneli Seramik ve Vitrifiye Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Bakan Dönmez, Avrupa'da yaşanan enerji krizini anlatarak, "Gerek boru hatlarımız, gerek LNG ve FSRU tesislerimiz, gerekse de yer altı doğalgaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz. Fiyatlardaki artışın vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguluyoruz. Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz" dedi. Bakan Varank ise Türkiye'nin 'resesyona girecek' diyenlere inat büyümeye devam ettiğini belirterek, "Şu anda doluluk oranları her geçen gün artan 341 OSB'miz var" diye konuştu.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
100 TL’lik faturanın 80’i devletten
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA