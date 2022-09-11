100 TL’lik faturanın 80’i devletten

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 160 milyon dolara inşa edilecek Osmaneli Seramik ve Vitrifiye Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Bakan Dönmez, Avrupa'da yaşanan enerji krizini anlatarak, "Gerek boru hatlarımız, gerek LNG ve FSRU tesislerimiz, gerekse de yer altı doğalgaz depolama tesislerimizle bu anlamda oldukça iyi bir durumdayız. Doğalgaz tedarikçileri sevkiyat programlarına uyduğu takdirde bu kışı sıkıntı yaşamadan geçireceğiz. Fiyatlardaki artışın vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirmek için doğalgazda yüzde 80 oranında sübvansiyon uyguluyoruz. Yani 100 liralık bir faturanın 80 lirasını biz devlet olarak karşılıyoruz" dedi. Bakan Varank ise Türkiye'nin 'resesyona girecek' diyenlere inat büyümeye devam ettiğini belirterek, "Şu anda doluluk oranları her geçen gün artan 341 OSB'miz var" diye konuştu.