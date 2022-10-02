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Giriş Tarihi: 3.10.2022

1000 çiftçi ‘sarı gelin’ hasadında

1000 çiftçi ‘sarı gelin’ hasadında
BALIKESİR'DE 1000 Çiftçi 1000 Bereket programı kapsamında 'sarı gelin' olarak adlandırılan ayçiçeğinde hasat başladı. Cargill Gıda İcra Kurulu Üyesi Arzu Örsel de çiftçilere bereketli bir hasat dönemi diledi. Projenin, Türkiye'nin 14 ilinde, 4 bini aşkın mısır, ayçiçeği ve kanola üreticisi çiftçi ile yola devam ettiğini belirten Örsel, şunları söyledi: "Bugüne kadar 80 bin futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 400 bin dekarda dijital toprak analizi gerçekleştirdik. Aynı zamanda, Yatırımın Sosyal Geri Dönüşü raporuna göre, programa yatırılan her 1 TL'nin, 2021 yılında 3.03 TL sosyal getirisi oldu."
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1000 çiftçi ‘sarı gelin’ hasadında
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