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Giriş Tarihi: 26.5.2023

100’den fazla ülkeye elektrikli araç satacak

100’den fazla ülkeye elektrikli araç satacak
ANADOLU Isuzu, elektrikli modelleriyle tüm dünyada ilgi çekiyor. Şirketin sayısını hızla artırdığı tam elektrikli modelleri, katıldığı uluslararası organizasyonlarda beğeni topluyor. Üretim kalitesini ve model çeşitliliğini sürekli geliştiren Anadolu Isuzu, 1994'te başladığı ihracatını bugün dünya genelinde 50'ye yakın ülkeye gerçekleştiriyor. Katıldığı ve kazandığı ihaleler kapsamında sene sonuna kadar birçoğu Avrupa ülkesi olmak üzere 100'ü aşkın tam elektrikli araç teslimatlarını tamamlayacak.
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100’den fazla ülkeye elektrikli araç satacak
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